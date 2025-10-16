Controlli ai Giardini Speyer Espulso straniero irregolare

Prosegue - meglio: si intensifica - l’attività di controllo del territorio a Ravenna da parte da parte della Polizia di Stato. Stando a una nota diffusa dalle forze dell’ordine, negli ultimi giorni, sono stati effettuati servizi mirati di vigilanza e controllo, finalizzati al contrasto delle forme di microcriminalità, con l’ausilio dei Reparti Prevenzione Crimine e delle squadre cinofile della Guardia di Finanza. Più nello specifico, i controlli delle forze dell’ordine ravennati si sono concentrati nella zona dei Giardini Speyer (in città) e nelle località del litorale, con particolare attenzione a Lido Adriano; qui, le attività si sono per lo più svolte mediante verifiche in esercizi pubblici emersi già in precedenti attività di polizia o oggetto di segnalazioni da parte di cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

