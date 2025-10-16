Controlli a tappeto a Fuorigrotta | minorenne sorpreso alle slot un arresto e una denuncia

Puntomagazine.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fuorigrotta, 16enne alle slot: multa da 6.666 euro al titolare. Arrestato 45enne per furto e lesioni. E’ pomeriggio e, quando i carabinieri della compagnia Napoli Bagnoli sono entrati nella sala, quelle dita pigiavano freneticamente su quei pulsanti della slot machine. La musica assordante e i colori forti hanno intrappolato l’attenzione di quel cliente. Tutto nella norma se vogliamo, tutto lecito, se non fosse che quel ragazzo ha compiuto 16 anni da neanche un mese. La faccia dell’essere stato beccato la dice tutta e i carabinieri provvedono ad affidarlo ai suoi genitori tra l’incredulità, l’imbarazzo e la delusione ne silenzio dei presenti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

