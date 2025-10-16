Conto salato al night clienti picchiano e minacciano il buttafuori | Sei un morto che cammina
ANCONA – Pensano di aver pagato troppo il conto dei drink al night dove avevano passato qualche ora insieme a delle ragazze e uscendo dal locale hanno iniziato a discutere con l'addetto all'accoglienza che fingeva anche da buttafuori. Una serata un po' alticcia per le bevute fatte che in pochi. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Approfondisci con queste news
Farmaci e dispositivi, per le imprese conto meno salato sul payback - X Vai su X
#caroenergia, un conto salato per le #PiccoleImprese piemontesi: 181 milioni di euro in più rispetto all’Europa - facebook.com Vai su Facebook
Il conto salato fa scoppiare la rissa: far west al night di Montemarciano, in tre a processo - MONTEMARCIANO Era bastata una piccola lamentela sul conto considerato troppo salato (circa 400 euro) a far accendere la miccia. Scrive corriereadriatico.it