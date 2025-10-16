Conto alla rovescia per Il Nero di Bagnoli 2025 | al via il 17 ottobre la 46esima edizione

Avellinotoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È iniziato ufficialmente anche quest’anno il conto alla rovescia per “Il Nero di Bagnoli” - 46^ Mostra Mercato del Tartufo Nero di Bagnoli, Sagra della Castagna e dei prodotti tipici del Laceno, un percorso del gusto lungo quasi tre chilometri organizzato dalla Pro Loco Bagnoli Irpino - Laceno in. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Conto alla rovescia per il Palio. Nuovo capitano per Le Storte: "Fondamentale restare uniti" - Le Storte hanno già messo in bacheca 16 vittorie, l’ultima nel Palio straordinario del 2022 con l’accoppiata Amsicora- Come scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Conto Rovescia Nero Bagnoli