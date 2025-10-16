Continuano le ricerche della signora Giuseppina 67 anni E’ malata ed ha bisogno di assistenza L’appello della famiglia ai cittadini del Lazio

Dayitalianews.com | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Giuseppina Giuliano, originaria di Pachino (Siracusa), compirà 67 anni tra due giorni. Nella giornata di mercoledì 15 ottobre, la donna si è allontanata dalla zona del Bioparco di Villa Borghese dove si trovava con alcuni familiari in visita. È malata e aveva con sé un cagnolino. Era arrivata a Roma per qualche giorno di vacanza, ospite di una parente a Trigoria. L’ultima volta vista all’ingresso del Bioparco. Intorno alle 12:00, Giuseppina è giunta al Bioparco con nipote e sorella. Non intendeva entrare: ha scelto di attendere su una panchina nei pressi dell’ ingresso lato biglietteria. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

continuano le ricerche della signora giuseppina 67 anni e8217 malata ed ha bisogno di assistenza l8217appello della famiglia ai cittadini del lazio

© Dayitalianews.com - Continuano le ricerche della signora Giuseppina, 67 anni. E’ malata ed ha bisogno di assistenza. L’appello della famiglia ai cittadini del Lazio

Scopri altri approfondimenti

Giuseppina Giuliano scomparsa a Roma, l'appello per ritrovarla. "È malata, aiutateci" - La donna si è allontana dalla zona del Bioparco, facendo perdere le sue tracce. Si legge su romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Continuano Ricerche Signora Giuseppina