Continuano le ricerche della signora Giuseppina 67 anni E’ malata ed ha bisogno di assistenza L’appello della famiglia ai cittadini del Lazio
Giuseppina Giuliano, originaria di Pachino (Siracusa), compirà 67 anni tra due giorni. Nella giornata di mercoledì 15 ottobre, la donna si è allontanata dalla zona del Bioparco di Villa Borghese dove si trovava con alcuni familiari in visita. È malata e aveva con sé un cagnolino. Era arrivata a Roma per qualche giorno di vacanza, ospite di una parente a Trigoria. L'ultima volta vista all'ingresso del Bioparco. Intorno alle 12:00, Giuseppina è giunta al Bioparco con nipote e sorella. Non intendeva entrare: ha scelto di attendere su una panchina nei pressi dell' ingresso lato biglietteria.
