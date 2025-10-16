Continuano le chiusure idriche di notte il presidente Sasi | L' acqua c' è dipende dalle pessime condizioni di tubi e serbatoi

Chietitoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguono le chiusure notturne in più di trenta comuni degli 87 della Provincia di Chieti, gestiti dalla Sasi, la società che si occupa della gestione della risorsa idrica e della depurazione. Il provvedimento di sospensione, spiega l'azienda in una nota, che riguarda solo alcune zone dei centri. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Continuano Chiusure Idriche Notte