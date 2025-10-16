Continuano le chiusure idriche di notte il presidente Sasi | L' acqua c' è dipende dalle pessime condizioni di tubi e serbatoi
Proseguono le chiusure notturne in più di trenta comuni degli 87 della Provincia di Chieti, gestiti dalla Sasi, la società che si occupa della gestione della risorsa idrica e della depurazione. Il provvedimento di sospensione, spiega l'azienda in una nota, che riguarda solo alcune zone dei centri. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
TARANTO, CONTROLLI A TAPPETO DELLA POLIZIA: ARRESTI, DENUNCE E CHIUSURE PER ILLEGALITÀ DIFFUSA Continuano i servizi di controllo del territorio della Polizia di Stato in applicazione alle linee guida stabilite dal Questore di Taranto Michele - facebook.com Vai su Facebook