Continua l’emorragia di attività Ortoservice abbassa la saracinesca

Un altro pezzo del commercio locale se ne va. Sembra proprio destinata a non fermarsi l’emorragia dei negozi a Gabicce Mare. Alla decina di attività che stanno abbassando definitivamente la serranda in questi giorni, si aggiunge adesso anche il punto di vendita di frutta e verdura Ortoservice, da più di vent’anni un punto di riferimento in viale della Vittoria per l’acquisto di prodotti ortofrutticoli sia per gli abitanti della città sia per i turisti durante i mesi estivi. L’addio definitivo avverrà alla fine di dicembre, ma da qualche giorno ormai cresce fra i residenti la curiosità su quale sarà il futuro degli ampi spazi commerciali di proprietà del gruppo albergatori multiservizi Gam. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

