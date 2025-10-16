Continassa Juve | i nazionali sono quasi tutti rientrati alla Continassa si lavora verso il Como

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. La Juventus, che ha riaccolto in gruppo gli ultimi giocatori impegnati con le rispettive Nazionali, continua la preparazione in vista della ripresa del campionato; domenica 19 ottobre, alle ore 12:30, i bianconeri affronteranno in trasferta il Como. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Continassa Juve: i nazionali sono quasi tutti rientrati alla Continassa, si lavora verso il Como

Argomenti simili trattati di recente

Juve, con Bremer ko torna di moda Škriniar Bremer starà fermo due mesi. Alla Continassa sono consapevoli che tanto il brasiliano quanto Juan Cabal saranno soggetti a alti e bassi, a ripartenze e nuove fermate. Per questi motivi, i dirigenti bianconeri nei - facebook.com Vai su Facebook

Allenamento Juve, riecco i Nazionali alla Continassa! Il VIDEO con quasi tutto il gruppo al completo dopo la sosta - Allenamento Juve, riecco i Nazionali alla Continassa: tutti i dettagli col VIDEO pubblicato dal club bianconero Il silenzio della sosta è un lontano ricordo. Segnala juventusnews24.com

Nazionali Juve, Tudor può sorridere: oggi il rientro di altri tre bianconeri, la rosa sarà al completo al netto degli infortunati. Il programma - Nazionali Juve, il gruppo torna al completo alla Continassa: il tecnico può finalmente lavorare con la rosa al completo in vista della ripresa La sosta è finalmente finita, la Vecchia Signora torna a ... Si legge su juventusnews24.com

Juventus: Yildiz, Kostic e Vlahovic 'rigenerati' in nazionale ma è emergenza difesa - Leggi su Sky Sport l'articolo Juventus: Yildiz, Kostic e Vlahovic 'rigenerati' in nazionale ma è emergenza difesa ... sport.sky.it scrive