Continassa Juve | i nazionali sono quasi tutti rientrati alla Continassa si lavora verso il Como

Juventusnews24.com | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa  Juve  su  infortunati  e tempi di recupero,  probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni,  diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. La Juventus, che ha riaccolto in gruppo gli ultimi giocatori impegnati con le rispettive Nazionali, continua la preparazione in vista della ripresa del campionato; domenica 19 ottobre, alle ore 12:30, i bianconeri affronteranno in trasferta il Como. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

continassa juve i nazionali sono quasi tutti rientrati alla continassa si lavora verso il como

© Juventusnews24.com - Continassa Juve: i nazionali sono quasi tutti rientrati alla Continassa, si lavora verso il Como

Argomenti simili trattati di recente

continassa juve nazionali sonoAllenamento Juve, riecco i Nazionali alla Continassa! Il VIDEO con quasi tutto il gruppo al completo dopo la sosta - Allenamento Juve, riecco i Nazionali alla Continassa: tutti i dettagli col VIDEO pubblicato dal club bianconero Il silenzio della sosta è un lontano ricordo. Segnala juventusnews24.com

continassa juve nazionali sonoNazionali Juve, Tudor può sorridere: oggi il rientro di altri tre bianconeri, la rosa sarà al completo al netto degli infortunati. Il programma - Nazionali Juve, il gruppo torna al completo alla Continassa: il tecnico può finalmente lavorare con la rosa al completo in vista della ripresa La sosta è finalmente finita, la Vecchia Signora torna a ... Si legge su juventusnews24.com

continassa juve nazionali sonoJuventus: Yildiz, Kostic e Vlahovic 'rigenerati' in nazionale ma è emergenza difesa - Leggi su Sky Sport l'articolo Juventus: Yildiz, Kostic e Vlahovic 'rigenerati' in nazionale ma è emergenza difesa ... sport.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Continassa Juve Nazionali Sono