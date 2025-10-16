Conti Juve violato il Fair Play Uefa | sentenza a primavera e a Giuntoli un milione di buonuscita

Gazzetta.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei documenti preparatori all'assemblea dei soci del 7 novembre prossimo, il club bianconero ha reso noto l'indagine della confederazione europea e le possibili conseguenze, oltre agli emolumenti riconosciuti ai dirigenti apicali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

