Conti di Abc | la maggioranza diserta la Trasparenza ira dell' opposizione

Latinatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo avevano annunciato e lo hanno fatto: tutti i commissari della maggioranza di centrodestra membri della commissione Trasparenza, hanno disertato la seduta dell’organo consiliare dedicata all’analisi dei conti dell’Azienda dei beni comuni.La maggioranza diserta la commissione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

