Conti di Abc | la maggioranza diserta la Trasparenza ira dell' opposizione

Lo avevano annunciato e lo hanno fatto: tutti i commissari della maggioranza di centrodestra membri della commissione Trasparenza, hanno disertato la seduta dell’organo consiliare dedicata all’analisi dei conti dell’Azienda dei beni comuni.La maggioranza diserta la commissione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Candia (AVS): “La maggioranza ha stravolto le regole perché ha paura della Corte dei conti” - facebook.com Vai su Facebook

Umbria, scontro sui conti regionali: la maggioranza accusa l'opposizione di "raccontare favole" https://ift.tt/9Yqz8pR https://ift.tt/zGr9mFy - X Vai su X

Conti di Abc: la maggioranza diserta la Trasparenza, ira dell'opposizione - Lo avevano annunciato e lo hanno fatto: tutti i commissari della maggioranza di centrodestra membri della commissione Trasparenza, hanno disertato la seduta dell’organo consiliare dedicata all’analisi ... latinatoday.it scrive