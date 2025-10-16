Conte ricorda Lorentini Campetto nel suo nome

Lanazione.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Emozioni forti e parole semplici, ma cariche di significato: martedì, Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha partecipato all’intitolazione degli spogliatoi del centro sportivo diocesano di Acerra al medico aretino Roberto Lorentini, morto nella tragedia dell’Heysel. Erano presenti decine di bambini e ragazzi, che hanno accolto l’allenatore tra applausi e sorrisi, trasformando il pomeriggio in un momento di memoria, sport e valori civici. Lorentini perse la vita a Bruxelles nel 1985 mentre prestava soccorso ai feriti prima della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool. La sua medaglia d’argento al valor civile testimonia il coraggio e l’altruismo che oggi diventano esempio per le nuove generazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

conte ricorda lorentini campetto nel suo nome

© Lanazione.it - Conte ricorda Lorentini. Campetto nel suo nome

News recenti che potrebbero piacerti

conte ricorda lorentini campettoConte ricorda Lorentini. Campetto nel suo nome - Il tributo al medico morto nella strage dell’Heysel: "No alla violenza, sempre". Come scrive msn.com

conte ricorda lorentini campettoConte ha inaugurato un campetto all’oratorio di Acerra, dedicato al dott. Lorentini - Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, è andato ad Acerra ad inaugurare un campetto all'oratorio di Acerra. Scrive ilnapolionline.com

Antonio Conte inaugura un campetto all’oratorio di Acerra: «Ragazzi, la violenza non vincerà» - Ad Acerra, l’attesa era diventata palpabile già da almeno un paio d’ore prima dell’appuntamento ... Segnala ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Conte Ricorda Lorentini Campetto