Conte ricorda Lorentini Campetto nel suo nome
Emozioni forti e parole semplici, ma cariche di significato: martedì, Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha partecipato all’intitolazione degli spogliatoi del centro sportivo diocesano di Acerra al medico aretino Roberto Lorentini, morto nella tragedia dell’Heysel. Erano presenti decine di bambini e ragazzi, che hanno accolto l’allenatore tra applausi e sorrisi, trasformando il pomeriggio in un momento di memoria, sport e valori civici. Lorentini perse la vita a Bruxelles nel 1985 mentre prestava soccorso ai feriti prima della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool. La sua medaglia d’argento al valor civile testimonia il coraggio e l’altruismo che oggi diventano esempio per le nuove generazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
