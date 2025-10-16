Conte recupera Buongiorno e Politano | saranno convocati ma difficilmente giocheranno a Torino Corsport

In due lasciano l’infermeria del Napoli. Buongiorno e Politano potrebbero. partire per Torino (si gioca sabato alle 18) anche se probabilmente in panchina. Ne scrive il Corriere dello Sport: Tutti rientrati, o quasi. L’infermeria comincia a svuotarsi e il Napoli ritrova pezzi importanti in vista della trasferta di Torino. Al netto degli infortunati di lunga data, Conte può tornare a sorridere: due che sembravano destinati a restare fuori – Alessandro Buongiorno e Matteo Politano – potrebbero invece far parte della comitiva azzurra diretta al Nord. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Conte recupera Buongiorno e Politano: saranno convocati ma difficilmente giocheranno a Torino (Corsport)

Argomenti simili trattati di recente

Conte recupera Buongiorno e Politano: saranno convocati ma difficilmente giocheranno a Torino (Corsport) Per loro due la panchina sabato non è più un miraggio. Assenti sicuri Lobotka, Rrahmani e Contini. https://www.ilnapolista.it/2025/10/conte-recupera-b - facebook.com Vai su Facebook

GAZZETTA - Napoli-Sporting, Conte spera di poter recuperare Spinazzola, le ultime https://ift.tt/mdQj7IE - X Vai su X

Napoli, Conte recupera due pilastri ma senza Rrahmani la difesa trema: ecco a quando slitta il rientro - Buongiorno e Politano saranno a disposizione per la gara col Torino che aprirà un ciclo terribile per gli azzurri, mentre il centrale kosovaro potrebbe tornare in campo solo con l’Inter ... Da sport.virgilio.it

Napoli, buone notizie per Conte: Politano e Buongiorno recuperano, fissati i rientri di Rrahmani e Lobotka - Rrahmani e Lobotka verso il recupero: fissate le date dei rispettivi rientri in campo. Segnala gonfialarete.com

Verso Torino-Napoli: c'è la notizia su Buongiorno e Politano - Conte alle prese con rientri, assenze e una formazione da costruire. Scrive tuttonapoli.net