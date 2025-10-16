Conte gioca a nascondino ma il Movimento scompare tra territori abbandonati e un campo largo sempre più stretto
I 5 Stelle verso il dissolvimento Dicono che Giuseppe Conte non risponde più al telefono. Silenzioso, ovattato, chiuso nel fortino romano con tre fedelissimi e un termometro elettorale che segna febbre alta. Dopo l’ennesimo flop alle Regionali – ultimo atto: la Toscana – il Movimento 5 Stelle. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
