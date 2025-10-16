«La rotta artica non deve far paura. Cina e Russia la utilizzano come minaccia. Con Suez pacificato, non ha più senso neanche parlarne». Federagenti scende in campo e smonta. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Container, con la pace si sgonfia la rotta artica: «Non ha senso parlarne»