Consumo e consapevolezza | uno sguardo studentesco al mercato illecito delle sostanze stupefacenti

Forlitoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 16 ottobre alle 18 nell’aula 2 del Teaching Hub del Campus di Forlì si tiene l’incontro dal titolo “Tra consumo e consapevolezza. Uno sguardo studentesco al mercato illecito delle sostanze stupefacenti” promosso da Libera Forlì-Cesena. L'appuntamento ha come obiettivo presentare un lavoro. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

