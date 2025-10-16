Consulta salti mortali per salvar la Todde

Per la Corte costituzionale, il Collegio regionale di garanzia non poteva dichiarare la fine della presidenza del M5s in Sardegna, oggetto di ricorsi per l’opacità finanziaria della sua campagna elettorale. Sull’autonomia invece i giudici hanno riscritto una legge. 🔗 Leggi su Laverita.info

