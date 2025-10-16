Quando si avvicinano le elezioni, ogni momento della vita politica di una città diventa occasione di campagna elettorale. È successo anche martedì scorso, il primo punto all’ordine del giorno era l’elezione del presidente del consiglio comunale, al posto del dimissionario Francesco Trasatti. Il sindaco Paolo Calcinaro, in una delle ultime uscite prima del trasloco verso il consiglio regionale, ha indicato Giulio Cesare Pascali, tra i consiglieri più ‘anziani’, suo fedelissimo e persona competente e attenta. Dai banchi della minoranza la proposta di scegliere invece Gionata Borraccini, sempre maggioranza ma scelta più condivisa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Consiglio comunale. Pascali nuovo presidente: "Finito il tempo dei civici"