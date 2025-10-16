Consegnati sedici alloggi 173 quelli da ristrutturare

Assegnati i primi 16 alloggi popolari di proprietà del Comune alle famiglie in lista d’attesa. Il sindaco Michele Lissia e l’assessore alla casa Francesco Brendolise hanno voluto organizzare una mini cerimonia per la consegna delle chiavi per impegnare i nuovi inquilini a custodire con cura le abitazioni che appartengono all’intera comunità. Nel contratto tra le altre cose si chiede agli assegnatari di garantire la cura e la manutenzione degli alloggi, di segnalare tempestivamente eventuali guasti e di adottare condotte di buon vicinato. Sono 173, infatti, gli appartamenti di proprietà del Comune rimasti sfitti, che devono essere ristrutturati spendendo circa 30mila euro per ciascuno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Consegnati sedici alloggi 173 quelli da ristrutturare

Riporta ilgiorno.it

