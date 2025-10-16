Consar debutto in vista C’è subito Porto Viro

È ormai cominciato il conto alla rovescia. La Consar Ravenna debutta domenica nel 4° campionato consecutivo di A2. L’appuntamento è subito di quelli tosti, perché, al Pala de André (fischio d’inizio alle 18), arriva Porto Viro, ovvero una delle candidate al ruolo di outsider, in grado di competere coi giallorossi per l’obiettivo dei playoff, ovvero uno dei primi 8 posti della regular season. Coach Valentini è alle prese con qualche problema di formazione. L’opposto bulgaro Dimitrov è infatti in forse per la gara di domenica. Il principale terminale offensivo della squadra ravennate lamenta un problema alla spalla, che lo ha costretto al forfait nell’ultimo test amichevole disputato (e vinto 3-0) sabato scorso contro San Giustino di A3. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

