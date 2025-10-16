Congresso nazionale degli ingegneri ad Ancona allarme cybersecurity | Marche sul podio nella classifica degli attacchi informatici

Anconatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – L'Italia e le Marche in sicurezza. L'ingegneria come professione della protezione dei territori e del contrasto alle fragilità delle strutture materiali ed immateriali del Paese è stato uno dei temi al centro dell'ultima giornata del 69° Congresso nazionale del Cni, di scena ad Ancona. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

congresso nazionale ingegneri anconaProfessioni, Perrini (Cni): "Congresso ha affrontato temi importanti per categoria ingegneri" - Il 69° Congresso nazionale degli ingegneri si è concluso oggi ad Ancona con la presentazione dei risultati del workshop ‘Visioni per l’ordine professionale di d ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

congresso nazionale ingegneri anconaKimia è Diamond Sponsor del 69° Congresso Nazionale dell’Ordine degli Ingegneri - La manifestazione organizzata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri si svolgerà dal 13 al 16 ottobre ad Ancona ... Lo riporta edilportale.com

congresso nazionale ingegneri anconaNel 2026 il 70° Congresso nazionale ingegneri si terrà a Trieste - L’annuncio è stato dato oggi i occasione della giornata di chiusura dell’edizione 2025, ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Congresso Nazionale Ingegneri Ancona