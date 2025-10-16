Confiscare e valorizzare i beni sottratti a Verona alla criminalità organizzata
Togliere le ricchezze alla criminalità organizzata, accumulate illecitamente, e restituirle alla collettività. Un tema, quello dei beni confiscati alle mafie, che sta diventando di estrema attualità anche a Verona, dove la ‘ndrangheta è radicata da tempo, ingolosita da una città tra le più. 🔗 Leggi su Veronasera.it
