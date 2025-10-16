Confindustria Toscana sud | Indennizzi per le imprese danneggiate dalla prolungata chiusura della galleria Le chiavi sulla via Cassia
Arezzo, 16 ottobre 2025 – Confindustria Toscana Sud esprime forte preoccupazione per le gravi ripercussioni economiche che la prolungata chiusura della Galleria “Le Chiavi” sulla Via Cassia sta causando alle aziende del territorio. I lavori di manutenzione e riqualificazione, pur necessari, stanno subendo slittamenti nella riapertura, generando un disagio che è divenuto insostenibile per il tessuto produttivo locale. La Via Cassia rappresenta un asse viario fondamentale per il traffico merci e per la mobilità dei lavoratori e dei clienti. La sua interruzione, con deviazione su una strada provinciale dissestata, interessata da movimenti franosi e non idonea al traffico di mezzi pesanti, si sta protraendo ben oltre le previsioni iniziali e sta comportando per le imprese un aumento significativo dei costi operativi, dovuti a percorsi alternativi più lunghi, maggiori consumi di carburante, tempi di consegna dilatati e, in molti casi, la perdita di opportunità commerciali nonché di personale qualificato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
