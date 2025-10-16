Confindustria donne al centro | Piccole e medie imprese a scuola di automazione

Più tecnologia nelle imprese, senza sostituire l’uomo. È l’obiettivo del progetto ‘Automazione e intralogistica’ di Confindustria Emilia. "Non parliamo più semplicemente di automazione, ma di Human-Centric Automation – spiega Sonia Bonfiglioli, presidente di Confindustria Emilia Area Centro –: un’automazione centrata sulla persona, pensata non per sostituire il lavoro umano, ma per affiancarlo e renderlo più sicuro ed efficiente". Un piano che nasce per accompagnare le imprese, in particolare quelle piccole e medie, in un percorso di trasformazione che porti "dal modello di fabbrica anni Ottanta a realtà moderne e connesse". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Confindustria, donne al centro: "Piccole e medie imprese a scuola di automazione"

