Confindustria cambia Unica associazione per Valtellina e Lario

Gli industriali di Como, Lecco e Sondrio verso l’unione. Verrà celebrata entro la primavera del 2027. Confindustria di Como, Lecco e Sondrio diventeranno un unico soggetto nel giro di un anno e mezzo. Lo ha annunciato ieri Marco Campanari (Confindustria Lecco e Sondrio), durante l’assemblea generale che si è svolta a Lariofiere a Erba: "I nostri consigli generali poche settimane fa hanno votato all’unanimità la luce verde per far partire questo progetto. Andremo a esplorare nel corso dei prossimi mesi la fattibilità di tutto questo. Se, come immaginiamo, le cose andranno come devono andare, entro la fine del 2026 le assemblee straordinarie delle due associazioni approveranno il testo di un progetto di aggregazione e nella primavera del 2027 nascerà un nuovo soggetto, una nuova territoriale di Confindustria unica". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Confindustria cambia. Unica associazione per Valtellina e Lario

