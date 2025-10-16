Confimprenditori plaude all’iniziativa del ministro Urso contro il fast fashion: servono misure per proteggere le imprese italiane e il valore del Made in Italy. ROMA – “Accogliamo con grande soddisfazione l’iniziativa del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che ha convocato un tavolo urgente con le principali associazioni della filiera per affrontare l’emergenza del fast fashion. È un segnale concreto il fatto che il governo abbia finalmente raccolto l’allarme che Confimprenditori lancia da mesi: l’invasione di prodotti a basso costo provenienti da Paesi extra-UE sta minacciando la sopravvivenza di migliaia di imprese italiane della moda e del tessile”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Confimprenditori: bene il governo contro il fast fashion, serve tutela al Made in Italy