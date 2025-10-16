Confcommercio rinnovo per il sindacato degli orafi di Pistoia e Prato

Prato, 16 ottobre 2025 – “Essere gli artefici del cambiamento per questo settore”: sono le parole che hanno guidato, nella giornata di ieri, l’ Assemblea degli Orafi di Confcommercio Pistoia e Prato, che si è tenuta nella sede pistoiese. Un momento che ha riunito numerosi operatori del comparto in un incontro ricco di stimoli e partecipazione, culminato nell’elezione del nuovo presidente, Leandro Cavicchi. Al suo fianco ci saranno i consiglieri Alberto Cerbai (vicepresidente), Licio Galli, Massimo Manetti, Irene Rosati, Giulia Iozzelli, Alessandra Attucci, Stefania Scuccimarra e Piero Giuliani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

