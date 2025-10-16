Confartigianato Sicilia organizza un convegno dedicato al futuro della fashion industry
Aumenta in Italia l’interesse verso la moda sostenibile. Secondo recenti sondaggi, il 68 per cento degli italiani dichiara che comprerebbe abbigliamento sostenibile se disponibile, il 51 per cento preferisce prodotti vintage o di seconda mano e il 52 per cento afferma di essere diventato più. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Confartigianato Imprese Sicilia - facebook.com Vai su Facebook
Confartigianato Sicilia organizza un convegno dedicato al futuro della fashion industry - Sulla base di queste evidenze, Confartigianato Sicilia organizza il convegno “Moda, Sostenibilità e Innovazione: Verso il Futuro della Fashion Industry”, in programma venerdì 24 ottobre alle 9,30 in ... Si legge su palermotoday.it
Intelligenza artigiana, il convegno. Schettini e Ruffini al super evento. Confartigianato fa sold out in sala - È il titolo del grande evento nazionale di Confartigianato che si terrà oggi, alle 17, al Caurum Hall di Arezzo Fiere. Riporta lanazione.it
Movimento Donne Confartigianato: "Identità Etrusca", convegno e mostra - Evento "Identità Etrusca: L’arte dell’oro etrusco" promosso da Donne Impresa di Confartigianato a Grosseto, con convegno e mostra al Museo archeologico. lanazione.it scrive