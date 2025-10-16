Conegliano la scomparsa di Matteo Vendramin a Chi l’ha visto?
Foto “Chi l’ha visto?” Le ricerche ufficiali sono state sospese, ma la determinazione della famiglia e degli amici di Matteo Vendramin resta incrollabile. Il 31enne di Conegliano è scomparso lo scorso 7 ottobre, e da allora ogni giorno è un appello alla solidarietà, alla memoria, alla speranza. Ieri sera, durante la trasmissione “Chi l’ha visto?” su Rai3, la sorella di Matteo ha lanciato un messaggio accorato: “Lancio un appello a Matteo e a tutte le persone che potrebbero darci una mano a trovarlo: lo aspettiamo a braccia aperte e non vediamo l’ora di rivederlo”. 🔗 Leggi su Soapvibes.it
Approfondisci con queste news
Profondo cordoglio nel mondo del baseball per la scomparsa di Massimiliano “Max” Zappia, spentosi a soli 51 anni dopo una malattia. Come riporta la Tribuna, aveva giocato in Serie B con il Baseball Club Conegliano e, nei mesi scorsi, era tornato in città per - facebook.com Vai su Facebook
Matteo Vendramin, ricerche sospese ma spuntano nuove foto dalle telecamere di un privato in via Veneto - Sono state sospese le ricerche del giovane Matteo Vendramin, 31enne coneglianese scomparso lo scorso martedì. Riporta ilgazzettino.it
Ricerche in corso a Conegliano: 31enne scomparso dal 7 ottobre - Matteo Vendramin, residente a Conegliano, ieri si è allontanato da casa in auto. Come scrive nordest24.it
Matteo Vendramin si allontana da casa in auto e scompare nel nulla, si cerca il 31enne - Il 31enne si è allontanato di casa lo scorso 7 ottobre a bordo della propria auto, una Toyota ... Come scrive ilgazzettino.it