Conegliano la scomparsa di Matteo Vendramin a Chi l’ha visto?

Le ricerche ufficiali sono state sospese, ma la determinazione della famiglia e degli amici di Matteo Vendramin resta incrollabile. Il 31enne di Conegliano è scomparso lo scorso 7 ottobre, e da allora ogni giorno è un appello alla solidarietà, alla memoria, alla speranza. Ieri sera, durante la trasmissione "Chi l'ha visto?" su Rai3, la sorella di Matteo ha lanciato un messaggio accorato: "Lancio un appello a Matteo e a tutte le persone che potrebbero darci una mano a trovarlo: lo aspettiamo a braccia aperte e non vediamo l'ora di rivederlo".

