Condannato a due anni per la truffa dei tartufi

Chiede aiuto ad un amico e si fa consegnare dei tartufi, del valore di 17mila euro, da vendere, con la promessa che avrebbe pagato, nel giro di qualche giorno, i pregiati prodotti che crescono sotto terra, lasciando come garanzia un assegno. Ma, dopo ritardi e rinvii, del denaro promesso nessuna traccia e su quel conto corrente non c’erano neppure i soldi. Ieri in tribunale a Macerata è stato condannato a due anni di reclusione Luca Massari, 54enne di Spoleto, finito sotto accusa per il reato di truffa. La vicenda era cominciata nell’aprile 2022, quando l’uomo aveva contattato un suo amico di Sefro, che lavora in quel settore, dicendogli di essere in difficoltà economica e chiedendogli se poteva aiutarlo a rientrare nel mercato dei tartufi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Condannato a due anni per la truffa dei tartufi

