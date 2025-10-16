Concreto pericolo per la salute il Comune dispone la chiusura immediata del liceo Marconi

Il Comune dispone la "chiusura immediata e temporanea del Liceo Statale 'Guglielmo Marconi' per l’intera giornata del 16 ottobre 2025 e comunque fino a cessate esigenze con interdizione totale dell’accesso ai locali scolastici per studenti, docenti e personale". È quanto prevede l'ordinanza. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Choc a Pescara, evacuato il liceo Marconi: sostanza intossicante dalle condotte di aerazione. Paura e malori per ragazzi e prof. «Concreto pericolo per la salute» - facebook.com Vai su Facebook

Non si tratta più solo di phishing o attacchi online: il pericolo oggi è fisico, concreto e a portata di mano, direttamente agli sportelli ATM. https://f.mtr.cool/udacwidyfy #bancomat #atm #truffe #prelievo #pishing #cashtrapping #economymagazine - X Vai su X

Pescara, evacuato il liceo Marconi: sostanza intossicante dalle condotte di aerazione. Paura e malori per ragazzi e prof. «Concreto pericolo per la salute» - Poco dopo il suono della campanella, infatti, secondo le prime ricostruzioni alcuni alunni di una classe avrebbero iniziato ... Riporta msn.com

Via Sicilia in balìa dell’antenna. Il Tar: non è nociva per la salute. Comune e residenti sconfitti - L’amministrazione d’accordo con il comitato considerava il dispositivo pericoloso perché a ridosso delle case. Come scrive lanazione.it

Ancona, in 4mila contro il forno crematorio, firme consegnate in Comune: «La nostra salute in pericolo» - «È stata fatta una leggerezza, errare ci può stare ma ora si tratta di perseverare nell’errore» è stato l’appello del portavoce Spina. Come scrive corriereadriatico.it