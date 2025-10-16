Concorso scuola PNRR3 | è possibile partecipare sia per posto comune che per sostegno Pillole di Question Time

Orizzontescuola.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel question time del 10 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la sindacalista Chiara Cozzetto (Anief), è stato chiarito un aspetto importante relativo alla partecipazione multipla al concorso. Il tema affrontato riguardava la possibilità di candidarsi sia per i posti comuni sia per quelli di sostegno. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

