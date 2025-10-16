Concorso docenti | quali posti sono riservati per chi ha servizio su posto sostegno? Pillole di Question Time

Nel question time del 13 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite il docente esperto Luigi Quattrocchi, è stata affrontata una questione di rilievo riguardante le possibilità di accesso agevolato ai concorsi per i docenti di sostegno. L’attenzione si è focalizzata in particolare su: l’esistenza di riserve di posti o procedure facilitate per chi possiede la specializzazione sul sostegno e anni di servizio nella scuola. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

