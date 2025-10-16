Concorso docenti PNRR3 | requisiti posti prove Domande entro le 23 | 59 del 29 ottobre Speciale Bando

Sul portale INPA sono stati pubblicati i bandi delle procedure concorsuali PNRR 3 destinate al reclutamento di personale docente per tutte le scuole di ogni ordine e grado. A partire dalle ore 14:00 del 10 ottobre 2025, gli aspiranti docenti possono presentare la propria istanza di partecipazione attraverso la piattaforma ministeriale "Concorsi e Procedure selettive". Gli aspiranti docenti hanno tempo fino alle ore 23:59 del 29 ottobre 2025 per completare e inoltrare la domanda di partecipazione. L'articolo Concorso docenti PNRR3: requisiti, posti, prove. Domande entro le 23:59 del 29 ottobre Speciale Bando . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

