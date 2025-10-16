Concorso docenti PNRR3 | Ministero chiarisce riserva per iscritti ai percorsi da 30 CFU e servizio classi di concorso accorpate LE FAQ
Concorso docenti PNRR3: per la scuola secondaria il Ministero ha rilasciato oggi 16 ottobre due nuove FAQ di chiarimenti per la presentazione della domanda, che scade il 29 ottobre ore 23:59. Le FAQ erano particolarmente attese dai candidati, anche se nei giorni scorsi i sindacalisti avevano rassicurato sulla correttezza della presentazione della domanda, adesso confermata anche dal Ministero. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
