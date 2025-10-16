Concorso docenti PNRR3 | compilazione della domanda tutti i nostri video tutorial

Sul portale INPA sono disponibili i nuovi bandi relativi alle procedure concorsuali PNRR 3, finalizzate all’assunzione di personale docente per tutti gli ordini e gradi di scuola. A partire dalle ore 14:00 del 10 ottobre 2025, i candidati interessati possono inviare la propria domanda di partecipazione tramite la piattaforma ministeriale “Concorsi e Procedure selettive”. Il termine ultimo per presentare la candidatura è fissato alle ore 23:59 del 29 ottobre 2025. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Argomenti simili trattati di recente

Concorso docenti PNRR: abilitazione su classe di concorso non dà punteggio sul sostegno. Pillole di Question Time - X Vai su X

Concorso Docenti PNRR 3, Domanda di partecipazione: ecco come PRESENTARE L'ISTANZA passo dopo passo senza commettere errori. Sarà necessario ricevere una mail di conferma dell'inoltro? - facebook.com Vai su Facebook

Concorso docenti PNRR3: chiarimenti su iscrizione con riserva ex art. 13, titoli di accesso e altri titoli. RISPOSTE AI QUESITI - Compilazione domanda di accesso al concorso PNRR3: sono tanti gli aspetti ai quali prestare attenzione entro il 29 ottobre. Scrive orizzontescuola.it

Come fare domanda per il Concorso PNRR 3 Docenti: ecco la Guida ufficiale del Ministero dell’Istruzione e tutti i passaggi - Il Ministero dell'istruzione ha pubblicato le istruzioni per la compilazione della domanda per il concorso PNRR 3 per docenti. Riporta ticonsiglio.com

Concorso docenti PNRR3, come compilare la domanda. Videoguida completa per la Secondaria di I e II grado - Sul portale INPA sono stati pubblicati i bandi relativi alle procedure concorsuali PNRR 3, volte al reclutamento di docenti per scuole di ogni ordine e grado. Riporta orizzontescuola.it