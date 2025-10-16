Concorso docenti PNRR1 | graduatorie online per gli idonei

Scuolalink.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Novità importante per il concorso docenti PNRR1: da oggi anche i candidati risultati idonei possono consultare la propria posizione all'interno della graduatoria. La funzionalità, disponibile sulla piattaforma ministeriale, garantisce maggiore trasparenza in vista delle prossime assunzioni e della creazione dei futuri elenchi regionali, un passo decisivo per migliaia di aspiranti docenti.Visualizzazione della posizione: come funzionaI candidati che hanno superato le prove del concorso docenti PNRR1 possono finalmente accedere a un'informazione cruciale per il loro futuro. La posizione in graduatoria è ora consultabile accedendo alla piattaforma "Concorsi e procedure selettive" e selezionando la sezione specifica "GRADUATORIE". 🔗 Leggi su Scuolalink.it

concorso docenti pnrr1 graduatorie online per gli idonei

© Scuolalink.it - Concorso docenti PNRR1: graduatorie online per gli idonei

Scopri altri approfondimenti

Graduatorie concorso docenti PNRR1, da oggi anche idonei visualizzano la propria posizione - 2576 per la scuola di infanzia e primaria possono visualizzar la propria posizione. orizzontescuola.it scrive

Concorso docenti PNRR3: chiarimenti su iscrizione con riserva ex art. 13, titoli di accesso e altri titoli. RISPOSTE AI QUESITI - Compilazione domanda di accesso al concorso PNRR3: sono tanti gli aspetti ai quali prestare attenzione entro il 29 ottobre. Da orizzontescuola.it

“Fuori dalle graduatorie, senza un perché”: cosa è successo ai docenti idonei esclusi dal concorso scuola PNRR - Sono riuniti in associazioni, sindacati di comparto e gruppi Instagram in cui si battono contro un ... Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Concorso Docenti Pnrr1 Graduatorie