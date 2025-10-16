Concorso docenti PNRR1 | graduatorie online per gli idonei

Novità importante per il concorso docenti PNRR1: da oggi anche i candidati risultati idonei possono consultare la propria posizione all'interno della graduatoria. La funzionalità, disponibile sulla piattaforma ministeriale, garantisce maggiore trasparenza in vista delle prossime assunzioni e della creazione dei futuri elenchi regionali, un passo decisivo per migliaia di aspiranti docenti.Visualizzazione della posizione: come funzionaI candidati che hanno superato le prove del concorso docenti PNRR1 possono finalmente accedere a un'informazione cruciale per il loro futuro. La posizione in graduatoria è ora consultabile accedendo alla piattaforma "Concorsi e procedure selettive" e selezionando la sezione specifica "GRADUATORIE". 🔗 Leggi su Scuolalink.it © Scuolalink.it - Concorso docenti PNRR1: graduatorie online per gli idonei

