C’è tempo fino al 14 novembre 2025 per inviare la domanda di candidatura ai concorsi per funzionari e assistenti nell’Avvocatura di Stato per un totale di 133 posti. Infatti, nella giornata del 15 ottobre gli Uffici Amministrativi del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali hanno pubblicato due bandi di concorso pubblico, su base territoriale, con assunzioni che avverranno con rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Ecco, quindi, dove reperire i bandi, quali sono i titoli di studio richiesti, come inviare la domanda per candidarsi e in cosa consistono le prove selettive considerando che si tratta di concorsi per titoli ed esami. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Concorsi pubblici per funzionari e assistenti nell’Avvocatura di Stato: bandi e domande

