Concordato il cessate il fuoco di 48 ore tra il Pakistan e l’Afghanistan

Il governo del Pakistan e il regime talebano dell'Afghanistan hanno concordato un cessate il fuoco di 48 ore, entrato in vigore mercoledì sera ora locale. Entrambe le nazioni indicano che l'intesa è stata avanzata dalla rispettiva controparte. Prima dell'annuncio del cessate il fuoco, le forze armate pakistane avevano effettuato "attacchi di precisione" come forma di rappresaglia nella provincia afghana di Kandahar e sulla capitale Kabul. Il Pakistan accusa l'Afghanistan di non combattere i gruppi terroristici. Afghanistan e Pakistan condividono un confine di oltre 2.600 chilometri, dove ci sono già stati in passato attacchi reciproci: quelli più recenti, iniziati nel fine settimana, sono stati però eccezionali per estensione e violenza.

