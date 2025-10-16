Conclusa la telefonata tra Trump e Putin | Molto produttiva ci incontreremo a Budapest L’accelerata sulla guerra in Ucraina prima del faccia a faccia con Zelensky
Il presidente americano Donald Trump ha parlato nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 16 ottobre, con il suo omologo russo Vladimir Putin per discutere della guerra in Ucraina. In un post su Truth il tycoon ha descritto la conversazione come «molto produttiva». La telefonata precede il giorno dell’arrivo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca. Trump e Zelensky valuteranno la possibilità che l’Ucraina riceva missili a lungo raggio Tomahawk. Il presidente Usa ha anche annunciato che la prossima settimana si terrà una riunione dei Consiglieri americani di Alto Livello. I primi incontri con gli Stati Uniti saranno guidati dal segretario di Stato Marco Rubio, insieme a diverse altre persone che saranno designate. 🔗 Leggi su Open.online
Scopri altri approfondimenti
L'imprenditrice e influencer ha raccontato ai microfoni del podcast "Call Her Daddy" della sua relazione con il rapper Kanye West, conclusa nel 2022. La tossicità del loro rapporto ha portato Kardashian a prendere la via del divorzio, anche per proteggere i lor - facebook.com Vai su Facebook
Trump dopo la telefonata a Putin: «Presto incontro a Budapest» - Ucraina, Trump dopo la telefonata con Putin: «Presto incontro a Budapest. Da ilmessaggero.it
Trump: telefonata con Putin molto produttiva, ci inconteremo a Budapest - La telefonata con il presidente russo, Vladimir Putin, e' stata "molto produttiva" e sono stati ... ilsole24ore.com scrive
Guerra Ucraina, telefonata Trump-Putin. Il presidente Usa: “Ci incontreremo a Budapest” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, telefonata Trump- Si legge su tg24.sky.it