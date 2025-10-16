Conclusa la telefonata tra Trump e Putin | Molto produttiva ci incontreremo a Budapest L’accelerata sulla guerra in Ucraina prima del faccia a faccia con Zelensky

Il presidente americano Donald Trump ha parlato nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 16 ottobre, con il suo omologo russo Vladimir Putin per discutere della guerra in Ucraina. In un post su Truth il tycoon ha descritto la conversazione come «molto produttiva». La telefonata precede il giorno dell’arrivo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca. Trump e Zelensky valuteranno la possibilità che l’Ucraina riceva missili a lungo raggio Tomahawk. Il presidente Usa ha anche annunciato che la prossima settimana si terrà una riunione dei Consiglieri americani di Alto Livello. I primi incontri con gli Stati Uniti saranno guidati dal segretario di Stato Marco Rubio, insieme a diverse altre persone che saranno designate. 🔗 Leggi su Open.online