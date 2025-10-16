‘Concilio Vaticano II’ | mostra a Palazzo Pepoli e festa per Zuppi Diamo speranza

Bologna, 17 ottobre 2025 – Che il Concilio Vaticano II abbia significato uno spartiacque epocale nella storia della Chiesa e della società era certamento noto. Quello che forse stupirà è la lettura contemporanea e accattivante dell’esposizione, appena inaugurata, The Times They Are A-Changin ’. Il concilio Vaticano II. Mostra di arte e videostoria a Palazzo Pepoli. E la promessa è già nel titolo. Nella canzone di Bob Dylan del 1964 (proposta in trenta versioni differenti), che catturò magicamente il clima dell’epoca e che fa da colonna sonora alla visita. E poi in quelle ’arte e videostoria’ da cui si è avvolti – fra filmati del tempo, articoli, foto e opere di artisti coevi che spaziono da Arnaldo Pomodoro (la grande In memory of J. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

