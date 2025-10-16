Concerto per pianoforte e voce a Villa Selvatico | musica e suggestioni nella cornice d’autore

Nella splendida cornice del salone affrescato al primo piano nobile di Villa Selvatico, lunedì 8 novembre si terrà un raffinato concerto per pianoforte e voce. L’evento, a ingresso con prenotazione obbligatoria e posti limitati, offrirà al pubblico un viaggio musicale attraverso canzoni d’autore. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Altre letture consigliate

MuSICAM 2025 – Cambio programma Il concerto di Piano City Pordenone per Enjoy Pordenone with SICAM vedrà protagonista Tamara Pecenica al pianoforte. Giovedì 16 ottobre 2025 – ore 18.30 Sala concerti di Piano City, Vicolo San Francesco – Po - facebook.com Vai su Facebook

Nicolosi e Vitali. Un concerto per piano e voce - Grande concerto per pianoforte e voce con due importanti interpreti nella Sala Ferrario di Villa ... Riporta lanazione.it

Villa La Magia, Quarrata "Danteum" concerto per pianoforte e voci - 30 la Villa Medicea La Magia celebra i 700 anni dalla morte di Dante, con un concerto per pianoforte e voci recitanti dal titolo “Danteum: le origini islamiche della ... Scrive lanazione.it

Doppio concerto a Villa Masini. Naïssam Jalal e Elina Duni - Si inizia alle 19 con le atmosfere mistiche di ’Quest of the invisible’ poi alle 21. Da ilrestodelcarlino.it