Con le Pink Ambassador sostengo la ricerca e il ruolo prezioso della scienza
P er raccontare la sua storia Silvia Podetti, deve riavvolgere il nastro della memoria fino a 10 anni fa, tornando a quel giorno di novembre 2014 che la catapulta improvvisamente in una realtà nuova. «Avevo 35 anni all’epoca ed ero andata a fare un controllo perché avevo sentito un nodulo che non avevo prima – racconta. – non ero però particolarmente spaventata. Avendo un seno piuttosto fibroso e denso, pensavo non fosse nulla di allarmante. In realtà, già da quel primo controllo il medico, che aveva molti anni di esperienza alle spalle, riconobbe subito quella che poi sarebbe stata la diagnosi: tumore al seno». 🔗 Leggi su Iodonna.it
Rimettersi in gioco dopo un tumore, allenandosi per correre una gara podistica competitiva a fine percorso e per sostenere il ruolo della ricerca e della prevenzione: è questa la sfida che ogni anno accettano le Pink Ambassador di Fondazione Umberto Veron - facebook.com Vai su Facebook
Fondazione Veronesi cerca nuove partecipanti per i team di Pink Ambassador - Un impegno a sostegno della ricerca scientifica d’eccellenza e della prevenzione, per dimostrare l’importanza della diagnosi precoce e dei corretti stili di vita nella lotta contro i tumori. Come scrive iodonna.it
Pittarosso Pink Parade, domenica la gara tutta rosa per la ricerca - Torna a ottobre, mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, domenica torna la Pittarosso Pink Parade camminata non competitiva di cinque ... Si legge su msn.com
Tumori femminili, Fondazione Veronesi cerca nuove Pink Ambassador: come candidarsi - Dopo il rinnovato e straordinario successo della passata edizione, che ha visto la partecipazione di quasi 300 donne ex pazienti oncologiche su 22 ... Da ilgiorno.it