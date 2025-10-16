P er raccontare la sua storia Silvia Podetti, deve riavvolgere il nastro della memoria fino a 10 anni fa, tornando a quel giorno di novembre 2014 che la catapulta improvvisamente in una realtà nuova. «Avevo 35 anni all’epoca ed ero andata a fare un controllo perché avevo sentito un nodulo che non avevo prima – racconta. – non ero però particolarmente spaventata. Avendo un seno piuttosto fibroso e denso, pensavo non fosse nulla di allarmante. In realtà, già da quel primo controllo il medico, che aveva molti anni di esperienza alle spalle, riconobbe subito quella che poi sarebbe stata la diagnosi: tumore al seno». 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - «Con le Pink Ambassador sostengo la ricerca e il ruolo prezioso della scienza»