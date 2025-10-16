Quella tra dolcevita e minigonna è una liaison di stile che va avanti da molto tempo e che ha forse vissuto il suo periodo d’oro negli Anni 60, nella versione più minimale e Space Age possibile. Ma che ha continuato a brillare anche nei decenni seguenti a fasi alterne. L’autunno è forse la stagione ideale per sfoggiare questi due capi insieme. Perché il dolcevita è ciò che ci vuole quando le temperature cominciano a scendere, mentre la minigonna, così come le gonne midi, permette di mettere ancora in mostra le gambe prima che arrivi davvero il freddo. Come svecchiare il binomio dolcevita e minigonna? In realtà bastano pochi e semplici accorgimenti per farlo. 🔗 Leggi su Amica.it

Con la complicità di un blazer e di alcune tasche strategiche, questo binomio classico è di nuovo sulla cresta dell'onda