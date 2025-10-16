Con il parapendio dai Pirenei ai monti di Teglio

Dalla Spagna col parapendio fino a. Teglio. Sei appassionati iberici della disciplina, capace di unire il parapendio ad un motore con elica portato sulla schiena, stanno seguendo una rotta lungo le più belle montagne dell’arco alpino e hanno già all’attivo voli spettacolari fatti al cospetto del Monte Bianco e del Cervino, solo per citarne alcuni. Partiti dai Pirenei, gli intrepidi spagnoli nei giorni scorsi hanno effettuati voli in Svizzera e sul lago di Como prima di decollare nei giorni scorsi da Valgella, frazioncina di Tresenda di Teglio, e di raggiungere l’alta Valtellina con il sorvolo delle cime, i laghetti e le valli del versante retico sul confine elvetico per poi fare ritorno nel fondovalle. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Con il parapendio dai Pirenei ai monti di Teglio

