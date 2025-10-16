Con Cristiana Ferrini al cimitero Monumentale per parlare di suo papà Giorgio storico capitano del Toro
Venerdì 17 ottobre alle ore 16 al cimitero Monumentale di Torino, presso l’arcata del Grande Torino in quinta ampliazione, Cristiana Ferrini racconta suo padre Giorgio, storico capitano della squadra granata. Ingresso libero da via Varano 17A.‘Mio padre il capitano dei capitani’ è il titolo del. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
