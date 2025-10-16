Comunicato Stampa | COMUNICATO STAMPA MUSICA; PRESENTATO A ROMA RAPPORTO AIAM | OLTRE 2 MLN SPETTATORI E 11MILA CONCERT

MUSICA; PRESENTATO A ROMA RAPPORTO AIAM: OLTRE 2 MLN SPETTATORI E 11MILA CONCERTI PROMOSSI IN ITALIA E ALL'ESTERO POLLICE: SIAMO 249 SOCI E CONTRIBUIAMO AL PIL DEL PAESE, ASCOLTATE LE NOSTRE PROPOSTE SPETTACOLI MUSICA CLASSICA E JAZZ PROMOSSI DA AIAM SONO QUASI LA METÀ DI QUELLI CENSITI DA SIAE Oltre 2 milioni di spettatori, più di 11mila concerti in mille città in Italia e all'estero, quasi 50mila lavoratori impiegati e 112 milioni di entrate: questi i principali numeri del Rapporto AIAM 2024 sulle attività musicali in Italia e all'estero illustrato questa mattina, nella sala Spadolini del Ministero della Cultura a Roma, dal Presidente di AIAM, Francescantonio Pollice per il terzo anno consecutivo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

