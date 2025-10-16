Comprano online un motore per auto ma è una truffa | denunciate due persone

Articolata attività di indagine dei Carabinieri che hanno deferito in stato di libertà una donna 21enne della provincia di Napoli e un 42enne della provincia di Caserta, responsabili distintamente di truffa online, per una finta vendita di un motore per auto. Un 59enne di Parolise (AV) e un. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Perché gli Stati Uniti comprano terre rare dalla Cina nonostante le proprie riserve? Link all'articolo : https://redhotcyber.com/post/perche-gli-stati-uniti-comprano-terre-rare-dalla-cina-nonostante-le-proprie-riserve/… #redhotcyber #hacking #cti #ai #online #it - X Vai su X

Compra specchietto online ma è una truffa, denunciati 51enne e 48enne http://ow.ly/eur6106o7Jr [TuttOggi.info] #cronaca - facebook.com Vai su Facebook

Amazon si allea con Hyundai: ora anche le auto si comprano online - commerce e la casa automobilistica sudcoreana hanno annunciato un’ampia partnership sulla vendita online di auto Non solo vestiti, gadget e accessori tecnologici, ora su ... Si legge su affaritaliani.it

Le Hyundai si comprano su Amazon: accordo tra i due colossi per la vendita di auto online - Il colosso di Jeff Bezos punta al business della vendita di veicoli in rete, cercando di replicare il suo modello di ... Segnala corriere.it

Quali auto comprano gli italiani? - Uno sguardo attento all’andamento del mercato automobilistico in Italia nell’ultimo mese di maggio conferma la crescita a doppia cifra già vista nei mesi precedenti. Da tgcom24.mediaset.it