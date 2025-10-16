Compra un motore online ma è una truffa | due denunciati
Tempo di lettura: 2 minuti Articolata attività di indagine dei Carabinieri che hanno deferito in stato di libertà una donna 21enne della provincia di Napoli e un 42enne della provincia di Caserta, responsabili distintamente di truffa online, per una finta vendita di un motore per auto. Un 59enne di Parolise e un 60enne di Nusco, infatti, si erano rivolti rispettivamente ai Carabinieri della Stazione di Chiusano San Domenico e Nusco perché vittime di una truffa online dopo aver tentato di acquistare un motore per auto attraverso un annuncio pubblicato su un noto sito di compravendita. Le offerte, particolarmente allettanti, proponevano il motore a un prezzo vantaggioso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
News recenti che potrebbero piacerti
LA FIDUCIA È IL NOSTRO VERO MOTORE La fiducia non si compra. Si costruisce. C’è chi aspetta che lo Stato risolva i problemi. E chi, come noi, sceglie di cambiare il mercato — con i fatti. “Non Prendermi per il Chilometro” è più di un progetto: è una comu - facebook.com Vai su Facebook
Compra motore online, ma è una truffa: denunciata 21enne - Dopo aver pagato tramite bonifico di circa 4mila euro, l’uomo non ha più ricevuto notizie dai venditori né tantomeno la merce ... Segnala orticalab.it
Compra motore online: truffa da 1.200 euro - Tratta via WhatsApp un motore compatibile con il suo Piaggio Porter, giovane di Montemarciano finisce nella rete delle truffe online. Da ilrestodelcarlino.it
Compra un motore online. Ma l’annuncio è una truffa - I carabinieri hanno individuato e denunciato il responsabile, un 42enne pugliese. Secondo ilrestodelcarlino.it