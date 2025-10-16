Compra un motore online ma è una truffa | due denunciati

Tempo di lettura: 2 minuti Articolata attività di indagine dei Carabinieri che hanno deferito in stato di libertà una donna 21enne della provincia di Napoli e un 42enne della provincia di Caserta, responsabili distintamente di truffa online, per una finta vendita di un motore per auto. Un 59enne di Parolise e un 60enne di Nusco, infatti, si erano rivolti rispettivamente ai Carabinieri della Stazione di Chiusano San Domenico e Nusco perché vittime di una truffa online dopo aver tentato di acquistare un motore per auto attraverso un annuncio pubblicato su un noto sito di compravendita. Le offerte, particolarmente allettanti, proponevano il motore a un prezzo vantaggioso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

