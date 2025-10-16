Completata la bonifica e demolizione dell’ex Velchi

La torre non c’era già più da un pezzo, dal 2019, ora sono stati demoliti anche gli edifici circostanti. L’ex fabbrica Velchi di Case Nuove, tra San Giorgio e Carpaneto, è storia definitivamente del passato. La società privata “Imco” di Delio Guglielmetti e Gian Luigi Villa ha completato la. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it