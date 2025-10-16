Comolli nuovo amministratore delegato Juve? Cosa filtra sul futuro del dirigente bianconero dopo le ultime voci e in vista del CdA

Comolli nuovo amministratore delegato, la nomina è imminente: come da accordi, il dirigente è pronto a prendersi il timone dell’area sportiva del club. Una promozione scritta, un passaggio di consegne che definirà la Juventus del futuro. Come confermato anche da Tuttosport, Damien Comolli, attuale Direttore Generale, è pronto a diventare il nuovo Amministratore Delegato del club. Un’investitura che verrà ratificata nel prossimo Consiglio di Amministrazione, in programma a novembre, e che ne certifica il ruolo di uomo forte del nuovo corso bianconero. Comolli Juve: un potere sempre più centrale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

