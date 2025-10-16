Comolli nuovo amministratore delegato Juve? Cosa filtra sul futuro del dirigente bianconero dopo le ultime voci e in vista del CdA
Comolli nuovo amministratore delegato, la nomina è imminente: come da accordi, il dirigente è pronto a prendersi il timone dell’area sportiva del club. Una promozione scritta, un passaggio di consegne che definirà la Juventus del futuro. Come confermato anche da Tuttosport, Damien Comolli, attuale Direttore Generale, è pronto a diventare il nuovo Amministratore Delegato del club. Un’investitura che verrà ratificata nel prossimo Consiglio di Amministrazione, in programma a novembre, e che ne certifica il ruolo di uomo forte del nuovo corso bianconero. Comolli Juve: un potere sempre più centrale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Tuttosport fa il punto della situazione sul possibile nuovo assetto societario della Juventus. Damien Comolli potrebbe assumere un ruolo più importante all'interno del club. Dovrebbe prendere il posto di Scanavino, a lui farà ogni figura di campo: dal nuovo DS - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo ruolo per #Comolli Svolta in casa #Juventus - X Vai su X
Comolli sarà il nuovo amministratore delegato della Juventus: cambierà anche il ruolo di Chiellini - La Juventus ridisegnerà la sua dirigenza nell'assemblea degli azionisti di novembre: Comolli candidato per diventare l'amministratore delegato, anche ... Lo riporta fanpage.it
CdA Juve, oggi la lista per il nuovo organigramma: importanti novità in arrivo per Comolli e Chiellini, mentre da Tether… Tutti gli aggiornamenti - Più responsabilità per Chiellini, Tether vuole un posto Una giornata campale per il futuro della Juv ... Da juventusnews24.com
Comolli pronto a cambiare ruolo: svolta in casa Juventus! Arrivano conferme, ecco di cosa si occuperà presto il dirigente francese. Rivelazione - Comolli è pronto a cambiare ruolo: arriva la svolta in casa Juventus! Come scrive juventusnews24.com